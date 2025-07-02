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        Haberler Magazin Diddy'ye fuhuştan hüküm, seks ticaretinden beraat - Magazin haberleri

        Diddy'ye fuhuştan hüküm, seks ticaretinden beraat

        'Diddy' lakaplı ünlü rapçi Sean Combs, Manhattan federal mahkemesinde görülen davada, eski sevgililerine yönelik fuhuşa aracılık suçundan hüküm giyerken, seks ticareti suçlamalarından beraat etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 20:29 Güncelleme: 02.07.2025 - 20:29
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        Fuhuşta hüküm, seks ticaretinde beraat
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        ABD'de 'rüşvet, fuhuş, seks ticareti, zorla çalıştırma, kundaklama, şantaj, adam kaçırma, uyuşturucu bulundurma' suçlamalarından yargılanan rapçi Sean Combs, Manhattan federal mahkemesinde bugün yapılan duruşmada fuhuşla bağlantılı suçlardan hüküm giyerken, seks ticareti suçlamalarından beraat etti.

        ABD'de 16 Eylül'den bu yana 'rüşvet, fuhuş, seks ticareti, zorla çalıştırma, kundaklama, şantaj, adam kaçırma, uyuşturucu bulundurma' suçlamalarıyla New York'taki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutulan rapçi Sean Combs, bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı.

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        Manhattan Federal Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmada, Combs, eski sevgilileri şarkıcı Cassie Ventura ve Jane ile dosyadaki diğer kadınlara yönelik fuhuşa aracılık suçlamalarından hüküm giydi. Ancak organize suç örgütü kurma ve Ventura ile Jane'e yönelik seks ticareti suçlamalarından beraat etti.

        Savcılar, Sean Combs’un 20 yıl boyunca sektördeki nüfuzunu kullanarak evinde ve otel odalarında düzenlediği ve kayıt altına aldığı 'Freak Off' adlı ünlü partilerde, iki sevgilisini cinsel ilişkiye zorladığını, kendisinin de izleyip çekim yaptığını öne sürdü. Diddy’nin avukatları ise savcıların iddia ettiği cinsel ilişkilerin rızaya dayalı olduğunu savundu. Cassie Ventura ve Jane, Combs’un isteklerine uymazlarsa maddi desteğin kesileceği ve cinsel içerikli görüntülerinin sızdırılacağı tehdidinde bulunulduğunu dile getirdi.

        Geçtiğimiz yıl gözaltına alınan 55 yaşındaki ünlü rapçi hakkında 30'dan fazla dava açılmıştı. Sean Combs, müzik sektöründeki nüfuzunu kullanarak, genellikle evinde düzenlediği ve kayıt altına aldığı 'Freak Off' adlı partilerde aralarında reşit olmayanların da bulunduğu erkek ve kadınları cinsel ilişkiye zorlamakla suçlanıyordu. Ünlü rapçinin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve çok sayıda kayıt ele geçirilmişti. Davalar 5 Mayıs 2025'te görülmeye başlanmıştı.

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        #Sean Combs
        #diddy
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