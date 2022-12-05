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Haberler Gündem 3. Sayfa Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 15 yaşındaki Fatma'yı arıyor
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Türkiye bu olayı konuşuyor! Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 15 yaşındaki Fatma'yı arıyor

Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı 15 yaşındaki Fatma’yı arıyor

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 15 yaşındaki Fatma'yı arıyor
15 yaşındaki Fatma aranıyor
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Fatma A., 24 Ekim’de Kahramanmaraş'taki evinden çıktı ve kayıplara karıştı. Aile, annesinin telefonunu da yanına alan Fatma’nın en çok konuştuğu numaralardan İsmail Kar’a ulaştı. Komşu köyde yaşayan ve aileye sık sık gelip giden 5 çocuklu 35 yaşındaki İsmail Kar’ın 15 yaşındaki Fatma’yı kaçırdığı ortaya çıktı. Baba İsmail A. ve enişte Emrah A. soluğu Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de aldı. Baba İsmail, “İsmail kızımı kaçırdı” dedi. Kızını kesinlikle ona vermeyeceğini söyledi.

Fatma'nın annesi (solda) kızının bir an &ouml;nce bulunmasını istiyor
Fatma'nın annesi (solda) kızının bir an önce bulunmasını istiyor

15 YAŞINDAKİ FATMA’YI KAÇIRAN İSMAİL’İN ANNESİ CANLI YAYINA KATILDI

35 yaşındaki İsmail Kar’ın annesi Cennet Kar canlı yayına katıldı. Cennet Kar, "tüm Türkiye ve Kahramanmaraş’tan oğlum adına özür diliyorum" dedi. İsmail'in annesi Cennet, oğlunun Fatma’yı kaçırdığını gelini Gülcan’dan öğrendiğini, yeni doğum yapan gelininin sütten kesildiğini ileri sürdü. Oğlu İsmail’in nerede olduğunu bilmediğini, Fatma’yı kaçırdığı günden bu yana ona ulaşamadığını iddia eden anne Cennet’in, kaçırma olayı ile ilgili detaylı konuşması kafaları karıştırdı.

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