Sesli Dinle 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

SHOW TV’nin ilgiyle izlenen programı "Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme" programında bir sır daha ortaya çıkıyor.

Fatma Oğur, 26 yıl önce kaybolan kardeşi Cemile Suna’yı bulmak için "Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme"ye 6 Nisan’da başvurmuştu. Cemile Suna, 13 yaşında Kamil Suna ile evlendirildikten 4 yıl sonra babası Hamit Gürbüz’ün evine döndü. İddialara göre Cemile’ye babası Hamit ve üvey abisi Mustafa tarafından evde baskı yapıldı. Hamit ve Mustafa Gürbüz, Cemile’yi odun toplamaya götürdü, ancak bir daha kendisinden haber alınamadı. Aile içinde Cemile’nin babası ve abisi tarafından öldürüldüğü konuşuldu, Cemile’nin kocası Kamil Suna jandarmaya ihbar mektupları yazdı, ardından o da kayboldu. Cemile kaybolduktan sonra, babası Hamit Gürbüz’ün vicdan azabı çekip cinayeti itiraf edeceğini söylediği sıralarda tandıra düşmesi ve ardından da hastaneden çıktıktan sonra ölmesi kafaları karıştırdı. Yayınlarımız sırasında Hamit Gürbüz’ün oğlu Mustafa Gürbüz ve gelini Hatice Gürbüz tarafından zehirlenerek öldürüldüğü yönünde tanıklar konuştu. Tanıkların verdiği bilgiler sonucunda Hamit Gürbüz’ün kızı Fatma Oğur, babasının şüpheli ölümü ile ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu, savcılık harekete geçti. Baba Hamit Gürbüz’ün mezarının cinayet şüphesiyle açılmasına karar verildi.

CEMİLE’NİN GÖMÜLDÜĞÜ YERLE İLGİLİ ŞOK İHBAR!

Cemile cinayetinde şok bir gelişme daha yaşandı. Cemile’nin üvey abisi Mustafa tarafından gömüldüğünü gören sürpriz tanık programa başvurdu. Gizli tanık Cemile’nin yüzde yüz belirttiği yerde gömülü olduğunu söyledi ve bir de harita gönderdi. Gelen ihbar Başsavcılık ve Balıkesir Jandarma’ya gönderildi.

Hem kardeşi Cemile’nin hem de babası Hamit’in cinayetini ortaya çıkarmak için savaşan Fatma, gözyaşlarına hakim olamadı.