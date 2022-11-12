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Haberler Televizyon 'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de: "Mustafa, Sakine'yi silah zoruyla kaçırdı!"
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"Mustafa, Sakine'yi silah zoruyla kaçırdı!"

'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin 528. bölümünde; Sakine'nin annesi ve babasından büyük iddialar geldi

'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de:
"Mustafa, Sakine'yi silah zoruyla kaçırdı!"
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HABERTURK.COM

Mustafa Yılgın, “Eşim Sakine, babamın hac parasını, altınlarımızı ve iki çocuğumuzu da alıp, evi terk etti” diyerek Didem Arslan Yılmaz’a başvurmuştu.

Stüdyoya gelen Sakine, kocasını çocuklarını kaçırmakla suçladı. Sakine, kocasının akrabası olduğunu iddia ettiği kişilerin kendisine sosyal medyadan ulaşarak, kocasının ve ailesinin öldürme planları içerisinde olduğu haberini ilettiğini ifade etti.

Didem Arslan Yılmaz, canlı yayında Sakine’nin elinde bulunan mesajları ekranlarda okurken, Mustafa ise tüm iddiaları yalandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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