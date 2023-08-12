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        Haberler Magazin "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" yeni sezona başlıyor

        "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" yeni sezona başlıyor

        Show TV'nin milyonları ekran başına kilitleyen programı "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" geri dönüyor. Dördüncü sezonuna 'merhaba' diyecek olan "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" 21 Ağustos Pazartesi seyircisiyle buluşuyor

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        Habertürk
        Giriş: 12.08.2023 - 16:48
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        "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" yeni sezona başlıyor
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        "Hiçbir sorun, hiçbir dert çözümsüz değildir!" sloganıyla yola çıkan, başarılı sezonları bir bir ardında bırakan "Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme" dördüncü sezonunda yeniden milyonlarla buluşmaya hazırlanıyor. Çözülmez denilen şüpheli cinayetlerin çözüldüğü, bulunmaz denilen kayıpların bulunduğu, saklanan gerçeklerin ortaya çıktığı "Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme" yeni sezonda da gerçek hayat hikayeleriyle, birbirinden şaşırtıcı konularla ekranda olacak.

        Didem Arslan Yılmaz ve ekibi dertlere deva olmaya, gerçekleri ortaya çıkarmaya, kalplere dokunmaya devam edecek…

        "Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme" 21 Ağustos Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün saat 15.00’te canlı yayınla Show TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
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