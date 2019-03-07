Didem Soydan'dan Burak Özçivit-Fahriye Evcen yorumu

Ünlü manken Didem Soydan, önceki gün Umut Eker ile Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Muhabirlerin Twitter hesabından Burak Özçivit ve Fahriye Evcen hakkında yazdığı yazı ile ilgili sorulara Soydan, "Söylediklerimin arkasındayım. Tam bir hastalık yaptıkları, doğmamış bebeğe don biçmeleri... Beni tanıyorsunuz. Laflarımın sonuna kadar arkasındayım, onlar hasta" dedi