Didem Soydan: Bu düpedüz ruh hastalığı

Oğullarına "Karan" ismini vermeye karar veren Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti, bebeklerine sosyal medya hesabı açmıştı. Karan Özçivit adına sosyal medyada birçok sahte sosyal medya hesabı açıldı hatta açılan hesaptan birçok paylaşım yapılmaya başlanıldı. Manken Didem Soydan, Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in bebeklerinin adına açılan sahte hesaplara tepki gösterdi. "Bu düpedüz ruh hastalığı" diyen Soydan, "Vay arkadaş! Mana bulacağım ama evlat sahibi olmadık, risk alamıyorum ama bu düpedüz ruh hastalığı. Anne-baba hesap açabilir. Ona kimse karışamaz. Kendi çocuklarının hesaplarını açmaları gayet normal. Benim bahsettiklerim diğerleri" ifadelerini kullandı