Didem Soydan: Bu düpedüz ruh hastalığı

Giriş: 03.03.2019 - 17:13 | Güncelleme:  

Oğullarına "Karan" ismini vermeye karar veren Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti, bebeklerine sosyal medya hesabı açmıştı. Karan Özçivit adına sosyal medyada birçok sahte sosyal medya hesabı açıldı hatta açılan hesaptan birçok paylaşım yapılmaya başlanıldı. Manken Didem Soydan, Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in bebeklerinin adına açılan sahte hesaplara tepki gösterdi. "Bu düpedüz ruh hastalığı" diyen Soydan, "Vay arkadaş! Mana bulacağım ama evlat sahibi olmadık, risk alamıyorum ama bu düpedüz ruh hastalığı. Anne-baba hesap açabilir. Ona kimse karışamaz. Kendi çocuklarının hesaplarını açmaları gayet normal. Benim bahsettiklerim diğerleri" ifadelerini kullandı

  • 1Didem Soydan'dan Fahriye Evcen-Burak Özçivit'in bebeklerinin sahte hesaplarına tepki: Bu düpedüz ruh hastalığı
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    Doğacak bebeklerine sosyal medya hesabı açan ünlüler kervanına Burak Özçivit-Fahriye Evcen de katılmıştı. Oğullarına "Karan" ismini vermeye karar veren çift, bebeklerine sosyal medya hesabı açmıştı.

  • 2Didem Soydan'dan Fahriye Evcen-Burak Özçivit'in bebeklerinin sahte hesaplarına tepki: Bu düpedüz ruh hastalığı
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    1.5 ay sonra doğacak olan Karan Özçivit'i 1 günde 61 binin üzerinde kişi takip etmeye başlamıştı. Karan Özçivit adına sosyal medyada birçok sahte sosyal medya hesabı açıldı hatta açılan hesaptan birçok paylaşım yapılmaya başlanıldı.

  • 3Didem Soydan'dan Fahriye Evcen-Burak Özçivit'in bebeklerinin sahte hesaplarına tepki: Bu düpedüz ruh hastalığı
    3|35

    Manken Didem Soydan, Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in bebeklerinin adına açılan sahte hesaplara tepki gösterdi. "Bu düpedüz ruh hastalığı" diyen Soydan, şu ifadeleri kullandı:

  • 4Didem Soydan'dan Fahriye Evcen-Burak Özçivit'in bebeklerinin sahte hesaplarına tepki: Bu düpedüz ruh hastalığı
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    Vay arkadaş! Mana bulacağım ama evlat sahibi olmadık, risk alamıyorum ama bu düpedüz ruh hastalığı.

  • 5Didem Soydan'dan Fahriye Evcen-Burak Özçivit'in bebeklerinin sahte hesaplarına tepki: Bu düpedüz ruh hastalığı
    5|35

    Anne-baba hesap açabilir. Ona kimse karışamaz. 

  • 6Didem Soydan'dan Fahriye Evcen-Burak Özçivit'in bebeklerinin sahte hesaplarına tepki: Bu düpedüz ruh hastalığı
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    Kendi çocuklarının hesaplarını açmaları gayet normal. Benim bahsettiklerim diğerleri...

  • 7Didem Soydan'dan Fahriye Evcen-Burak Özçivit'in bebeklerinin sahte hesaplarına tepki: Bu düpedüz ruh hastalığı
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  • 8Didem Soydan'dan Fahriye Evcen-Burak Özçivit'in bebeklerinin sahte hesaplarına tepki: Bu düpedüz ruh hastalığı
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  • 9Didem Soydan'dan Fahriye Evcen-Burak Özçivit'in bebeklerinin sahte hesaplarına tepki: Bu düpedüz ruh hastalığı
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  • 10Didem Soydan'dan Fahriye Evcen-Burak Özçivit'in bebeklerinin sahte hesaplarına tepki: Bu düpedüz ruh hastalığı
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  • 11Didem Soydan'dan Fahriye Evcen-Burak Özçivit'in bebeklerinin sahte hesaplarına tepki: Bu düpedüz ruh hastalığı
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  • 12Didem Soydan'dan Fahriye Evcen-Burak Özçivit'in bebeklerinin sahte hesaplarına tepki: Bu düpedüz ruh hastalığı
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  • 13Didem Soydan'dan Fahriye Evcen-Burak Özçivit'in bebeklerinin sahte hesaplarına tepki: Bu düpedüz ruh hastalığı
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  • 14Didem Soydan'dan Fahriye Evcen-Burak Özçivit'in bebeklerinin sahte hesaplarına tepki: Bu düpedüz ruh hastalığı
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  • 15Didem Soydan'dan Fahriye Evcen-Burak Özçivit'in bebeklerinin sahte hesaplarına tepki: Bu düpedüz ruh hastalığı
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  • 16Didem Soydan'dan Fahriye Evcen-Burak Özçivit'in bebeklerinin sahte hesaplarına tepki: Bu düpedüz ruh hastalığı
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  • 17Didem Soydan'dan Fahriye Evcen-Burak Özçivit'in bebeklerinin sahte hesaplarına tepki: Bu düpedüz ruh hastalığı
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  • 18Didem Soydan'dan Fahriye Evcen-Burak Özçivit'in bebeklerinin sahte hesaplarına tepki: Bu düpedüz ruh hastalığı
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  • 19Didem Soydan'dan Fahriye Evcen-Burak Özçivit'in bebeklerinin sahte hesaplarına tepki: Bu düpedüz ruh hastalığı
    19|35
  • 20Didem Soydan'dan Fahriye Evcen-Burak Özçivit'in bebeklerinin sahte hesaplarına tepki: Bu düpedüz ruh hastalığı
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  • 21Didem Soydan'dan Fahriye Evcen-Burak Özçivit'in bebeklerinin sahte hesaplarına tepki: Bu düpedüz ruh hastalığı
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  • 22Didem Soydan'dan Fahriye Evcen-Burak Özçivit'in bebeklerinin sahte hesaplarına tepki: Bu düpedüz ruh hastalığı
    22|35
  • 23Didem Soydan'dan Fahriye Evcen-Burak Özçivit'in bebeklerinin sahte hesaplarına tepki: Bu düpedüz ruh hastalığı
    23|35
  • 24Didem Soydan'dan Fahriye Evcen-Burak Özçivit'in bebeklerinin sahte hesaplarına tepki: Bu düpedüz ruh hastalığı
    24|35
  • 25Didem Soydan'dan Fahriye Evcen-Burak Özçivit'in bebeklerinin sahte hesaplarına tepki: Bu düpedüz ruh hastalığı
    25|35
  • 26Didem Soydan'dan Fahriye Evcen-Burak Özçivit'in bebeklerinin sahte hesaplarına tepki: Bu düpedüz ruh hastalığı
    26|35
  • 27Didem Soydan'dan Fahriye Evcen-Burak Özçivit'in bebeklerinin sahte hesaplarına tepki: Bu düpedüz ruh hastalığı
    27|35
  • 28Didem Soydan'dan Fahriye Evcen-Burak Özçivit'in bebeklerinin sahte hesaplarına tepki: Bu düpedüz ruh hastalığı
    28|35
  • 29Didem Soydan'dan Fahriye Evcen-Burak Özçivit'in bebeklerinin sahte hesaplarına tepki: Bu düpedüz ruh hastalığı
    29|35
  • 30Didem Soydan'dan Fahriye Evcen-Burak Özçivit'in bebeklerinin sahte hesaplarına tepki: Bu düpedüz ruh hastalığı
    30|35
  • 31Didem Soydan'dan Fahriye Evcen-Burak Özçivit'in bebeklerinin sahte hesaplarına tepki: Bu düpedüz ruh hastalığı
    31|35
  • 32Didem Soydan'dan Fahriye Evcen-Burak Özçivit'in bebeklerinin sahte hesaplarına tepki: Bu düpedüz ruh hastalığı
    32|35
  • 33Didem Soydan'dan Fahriye Evcen-Burak Özçivit'in bebeklerinin sahte hesaplarına tepki: Bu düpedüz ruh hastalığı
    33|35
  • 34Didem Soydan'dan Fahriye Evcen-Burak Özçivit'in bebeklerinin sahte hesaplarına tepki: Bu düpedüz ruh hastalığı
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  • 35Didem Soydan'dan Fahriye Evcen-Burak Özçivit'in bebeklerinin sahte hesaplarına tepki: Bu düpedüz ruh hastalığı
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