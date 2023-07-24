Didem Uzel'den hırsızlık açıklaması: İnşallah bir daha başıma gelmez
ABD seyahati dönüşü havalimanındaki transferler sırasında tatsız bir olay yaşayan Didem Uzel'in bavulundan yaklaşık 10 bin TL değerindeki takıları çalınmıştı. Uzel konuyla ilgili açıklamada bulundu
Mutlu bir evlilik sürdüren 1993 Best Model of Turkey ikincisi Didem Uzel, geçtiğimiz haftalarda ailesiyle birlikte tatil yapmak için ABD'ye gitmişti.
Didem Uzel, tatil dönüşü tatsız bir olay yaşamıştı. Havalimanındaki transferler sırasında Uzel'in bavulundan yaklaşık 10 bin TL değerindeki takıları çalınmıştı.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Didem Uzel, "İnşallah bir daha başıma gelmez" ifadelerini kullandı.