Independent'ta yer alan habere göre Arjantinli futbol efsanesi Diego armando Maradona, hastaneye kaldırıldı!

Midesinde kanama bulunan efsanenin avukatı, Maradona'nın daha detaylı testler için Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki bir hastaneye kaldırıldığını teyit etti.

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