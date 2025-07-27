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        Haberler Magazin Dilan Çıtak, polisin üzerine araç sürdü

        Dilan Çıtak, polisin üzerine araç sürdü

        İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, Bodrum'da kendisine "dur" ihtarında bulunan polisin üzerine araba sürdü. Polis, havaya ateş açarak Çıtak'ı durdurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2025 - 17:14 Güncelleme: 27.07.2025 - 17:53
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        Polisin üzerine araç sürdü
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; kamyonetle emniyet şeridinden seyrederek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ı polis durdurup ehliyet ve ruhsat sordu.

        Bunun üzerine kamyonetle hareket etmeye çalışan Dilan Çıtak'ı polis ekibi durdurmaya çalıştı. "Dur" ihtarına uymayan Çıtak, kaçmaya çalışırken polisin üzerine aracı sürdü.

        Polis, bunun üzerine silahını çekip Dilan Çıtak'ın araçtan inmesini istedi. Çıtak'ın aracı tekrar hareket ettirmesi üzerine polis havaya ateş açtı.

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        Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bir süre sonra araçtan inip başka bir otomobile binen Dilan Çıtak, sonra tekrar kendi kamyonetine binip kendisini araca kilitledi.

        Dilan Çıtak, o anları görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi. Çıtak, daha sonra kamyonete binen polis eşliğinde karakola götürüldü.

        "Trafiği tehlikeye düşürmek", "Dur ihtarına uymama", "Kamu görevlisine direnme" gibi suçlamalarla gözaltına alınan Dilan Çıtak'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        #dilan çıtak
        #Dilan Çıtak, polisin üzerine araç sürdü
        #polis
        #BODRUM
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