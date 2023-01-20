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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Dilara isminin anlamı ve kökeni de son zamanlarda öne çıkan arama konularından birisidir.

DİLARA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Dilara ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Dilara adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Dilara isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

DİLARA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Dilara ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Gönül alan, gönül okşayan ve gönlü dinlendiren. Ahu, çok güzel. Çok alımlı, çok çekici.

DİLARA ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Dilara ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Dilara adını koymak caizdir.

DİLARA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Dilara ismini kullanan 65.407 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Dilara ismini kullanan 15.156 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Dilara ismini kullanan 4.729 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Dilara ismini kullanan 3.722 kişi bulunmaktadır.

DİLARA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Dilara adında sahip olan kişiler çok atak insanlardırlar. Olayların gidiş yönüne göre kara verip olayları yatıştırabilirler. Yaşayarak öğrenmek hayat felsefeleridir. Ancak bazı zamanlarda karar verme süreleri uzar ve başarısız olabilirler. Oldukça dürüst ve hoşgörülü insanlardır. İyilik yapmayı çok severler. Seyahat etmeye bayılırlar. Atak olmaları nedeniyle sakarlıkları da olabilir.

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