Dilber Ay kaç yaşında öldü? Dilber Ay kimdir, nerede, ne zaman, neden öldü?

Dilber Ay, Türk halk müziği ve arabesk sahnesinin en çarpıcı ve duygu yüklü seslerinden biri olarak tanınır. Kendine has yorumu ve güçlü sahne performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ay, müzik kariyeri boyunca pek çok unutulmaz esere imza atmıştır. Ancak bu başarılı ve renkli kariyer, Dilber Ay'ın beklenmedik vefatıyla gölgede kalmıştır. Sanatçının hayatı, müzikal başarıları ve ani vefatı, onu tanıyan herkesi derinden etkilemiştir. Bu yazımızda Dilber Ay’ın kim olduğu, kaç yaşında ve nerede öldüğü gibi konuları ele alacağız.

Dilber Ay Kimdir? Dilber Ay, 1 Ocak 1956'da Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, Kureyşan aşiretine mensup bir ailede dünyaya geldi. Dilber Ay'ın gerçek soyadı Bağbuş'tur. Çocukluğu, eğitimine Kahramanmaraş'ta başladığı ancak ekonomik zorluklar nedeniyle ilkokul üçüncü sınıftan sonra devam edemediği zorlu bir dönemle geçti. Ailesinin göç ettiği Ankara ve sonrasında Bolu-Düzce yöresi, Dilber Ay'ın müzikle tanışmasına ve sesinin keşfedilmesine sahne oldu. 1969 yılında TRT Radyosu'nun düzenlediği bir yarışmada sesini duyanlar, onun eşsiz yeteneğini fark etti. Ancak bu başarısı, babası tarafından hoş karşılanmadı ve Dilber Ay, sanata olan tutkusunu babasının baskılarına rağmen sürdürdü. REKLAM Genç yaşta zorla evlendirilen Dilber Ay, bu evlilikten iki kız çocuğu sahibi oldu. Hayatının erken dönemlerinde yaşadığı bu zorluklar, onu daha da güçlendirdi ve müziğe olan bağlılığını artırdı. İkinci evliliğini ise daha genç bir yaşta, teyzesinin oğluyla yaptı ve bu evlilikten bir oğlu oldu. Dilber Ay, 1998 yılında Almanya'da tanıştığı İbrahim Karakaş ile üçüncü evliliğini yaptı.

Müzik kariyerine adım atan Dilber Ay, Barak ağzı uzun havalarını icra etme yeteneğini Halit Arapoğlu'ndan öğrendi. TRT Radyosu'nda genç bir sanatçı olarak dikkat çekti ve Ankara'nın ünlü mekanlarında sahne aldı. İbrahim Tatlıses ve Bergen gibi isimlerle çalıştı ve Adana'da Bergen ile kurduğu yakın dostluk, onun sanat hayatında önemli bir yere sahip oldu. Müzik kariyeri boyunca pek çok albüm yayınladı ve "Yavrum Oy / Oy Bahçenize Giremedim Ben Gazelden" adlı ilk plağıyla müzik piyasasına güçlü bir giriş yaptı. Dilber Ay, sahne aldığı bir konser sırasında yaşadığı tatsız bir olay sonrası Almanya'da kısa bir süre tutuklu kaldı ve bu olay onun TRT Radyo'daki işine son verilmesine neden oldu. Ancak bu durum, Dilber Ay'ın sanatını icra etme azmini kıramadı. 2006 yılında "Beynelmilel" filmiyle sinema dünyasına adım atan Dilber Ay, filmdeki performansıyla dikkat çekti ve "Tavukları Pişirmişem" türküsüyle fenomen haline geldi. "Yol Arkadaşım" filmiyle de sinema kariyerini sürdüren sanatçı, 2011-2015 yılları arasında "Kadere Mahkûmlar" adlı programıyla televizyon izleyicisiyle buluştu. Dilber Ay, yaşamı boyunca karşılaştığı zorluklara rağmen müziğe olan tutkusundan asla vazgeçmedi ve güçlü sesiyle halkın gönlünde taht kurdu. REKLAM

Diskografi: Dilberay

Türküola

Meyrik

Hazal

Barak Muhabbeti 1

Barak Muhabbeti 2

Postacı Emmi

Oturak Havaları

Yandım Eyvah

Dağlar Oy

Bırak Ona Da Dokunma

Barak Kızı

Ölesen Gelin

Sürdüler Beni

Bırakmadı Sevdan Beni - Yabancı

Oturdum Mezar Taşına

Maraşlı Gelin

Hasrete Koştuk

Alıp Başımı Gideyim

Hacı Ağa (Sarı Sabahlık)

Ellerin Olmuş

Ötme Bülbül

Be Zalim - İtfaiyeci

Darıldım Sana Dilber Ay Nerede Öldü? Dilber ay kaç yaşında öldü sorusu kendine özgü sesi ve üsluba sahip Dilber Ay ile ilgili merak edilen konulardan biridir. 29 Nisan 2019 tarihinde Ankara’da hayata gözlerini yumdu.