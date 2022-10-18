Dilek için yakılan mumlar türbeyi yakıyordu 0:00 / 0:00

DHA

Balıkesir'de, Kazdağları'nın zirvesindeki Sarıkız Türbesi'nde dilek tutmak için yakılan mumların devrilmesi sonucu çaputlar tutuşunca yangın çıktı. Edremit ilçesinde, Kazdağları'nın 1726 metre rakımlı Sarıkız zirvesinde, efsanevi Sarıkız'ın son göründüğü yer olduğu ileri sürülen noktadaki türbenin çevresine çaputlar bağlayan ve mum yakanlar, dilek tutup, dua ediyor. Dün türbeyi ziyarete gelenler, yaktıkları mumları söndürmeden gitti. Bir süre sonra devrilen mumlar çaputları tutuşturdu.

DİĞER ZİYARETÇİLER MÜDAHALE ETTİ Türbeden çıkan dumanları fark eden bazı ziyaretçiler, ellerindeki su şişeleriyle alevleri söndürdü. Yöre halkı kendileri için önemli olan türbeyi temiz tutmaya ve özenli davranmaya dikkat ettiklerini belirterek, gelenek olarak yaktıkları mumları da kısa süre sonra söndürdüklerini kaydetti.

"HOŞ OLMAYAN BİR MANZARA MEYDANA GELDİ" Kırsal Mehmetalan Mahallesi'nde oturan Fatma Sarı, türbede daha özenli davranılması gerektiğini belirterek, "Bizim Sarıkız'a inancımız var. Arada bir gelip, ziyaret edip, dilek tutuyoruz. Burada ne yazık ki hoş olmayan bir manzara meydana geldi. Türbede bulunan çaputlar tutuşmuş. Biz burada mumu yaktıktan sonra biraz bekleyip, söndürüp öyle gidiyoruz. Hepsinin yanması gerekmiyor, önemli olan niyet, herkesin saygılı olmasını istiyoruz. Bu manzara beni üzdü, insanlar duyarlı olmalı" dedi.