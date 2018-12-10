Dilek Türkan kimdir? sorusu gündemde. Dilek Türkan güçlü sesi ve yorumuyla dikkatleri üstüne çekerken 2009 yılında 2008 Mavi Nota Müzik Ödülü'nü kazandı. Konservatuvar eğitimi alan ve TRT'de de programlar yapan Dilek Türkan'ın hayatına dair detaylar haberimizde.

DİLEK TÜRKAN KİMDİR?

Dilek Türkan, 25 Mayıs 1978 yılında Balıkesir'de doğdu.

1994 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı ses eğitimi bölümüne girdi ve 1999'da mezun oldu. 1996 yılında TRT İstanbul Radyosu'na girdi. İstanbul ve Ankara radyolarında ve TRT Televizyonu'nda programlar yaptı.

İstanbul Hanımları grubu ve İncesaz grubu başta olmak üzere çeşitli gruplarla konserler verdi. Yarkın Ritim Grubu'nun Kervansaray, İncesaz'ın Dört/Mazi Kalbimde ve Altı/Kalbimdeki Deniz albümlerinde solist ve yine İncesaz'ın Üç/İstanbul'a Dair albümünde vokal olarak yer aldı. Bunların yanı sıra kendisine ait dizi müziği ve Türk müziği albümleri vardır.

2005 yılında Cemal Reşit Rey Türk Müziği Topluluğu'na ve 2006 yılında İstanbul Devlet Klasik Türk müziği Korosu'na ses sanatçısı olarak katıldı. 2009 yılında 2008 Mavi Nota Müzik Ödülü'nü kazandı.

18 Haziran 2013 tarihinden itibaren İncesaz ile yollarını ayırmıştır. TRT İstanbul Radyosu klasik kemençe sanatçısı Derya Türkan ile evlidir.

DİLEK TÜRKAN'IN DİSKOGRAFİSİ

Aşk Mevsimi (2011)

Suya Söyledim (2015)

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