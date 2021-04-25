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Dili boğazına kaçan çocuk ilk yardımla kurtarıldı

Bartın’da meydana gelen olayda dili boğazına kaçan ve nefes alamayan çocuk, ilk yardım bilgisine sahip bir vatandaş tarafından kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Dili boğazına kaçan çocuk ilk yardımla kurtarıldı

Olay, Okulak Mahallesinde yer alan bir minibüs durağında meydana geldi. Duraktaki boş alanda metal market arabasını iterek ilerleyen 6 yaşındaki Ege Tahtasız, dengesini kaybederek düştü. Market arabası üstüne düşen çocuğun dili boğazına kaçtı. Acı içinde yerden kalkarak koşmaya başlayan ve birkaç adım attıktan sonra sendeleyerek yeniden düşen çocuk, bu sırada eşinin dükkanında oturan ve olayı görüp dışarıya çıkan Güçlü Ocakçı’nın (47) bulunduğu yere doğru yöneldi.

Çocuğun nefes alamadığını fark eden Ocakçı, ilk olarak çocuğun boğazına bir şey kaçtığını düşünerek ilk yardımda bulunmaya çalıştı. Saniyeler içinde çocuğun ağzının kapalı olduğunu ve morarmaya başladığını fark eden Ocakçı, bu defa çocuğun ağzının kapalı olduğunu ve dişlerini de sıktığını fark etti. Ocakçı önce çocuğun ağzını açtı ardından boğazına kaçan dilini parmaklarıyla çekip düzeltti. Bu müdahaleden sonra nefes almaya başlayan çocuk, Ocakçı’nın ilk yardımı sayesinde hayata tutundu. O anlarsa saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Bartın Belediyesinde çalıştığını ve ilk yardım eğitimine sahip olduğunu belirten Ocakçı, “Mahallemizin ufak çocukları buralarda çok koşuştururlar oynarlar. Özellikle Pazar günleri arabalar olmadığı zamanlar buralar onların oyun alanları. Bizde buradan gerek kameralarla gerek kendimiz gözetliyorum. Kendi çocuğum da var o yaşlarda. Yine tesadüfen bir çocuğun düşüş anına şahit oldum. Hemen gayri ihtiyari çocuğu yerden kaldırmak veya susturmak ağlıyorsa gönlünü almak için kalktım. Çocuk mosmor morarmıştı. Boğazına bir şey kaçtığını düşündüm. Ters çevirip ilk yardım hareketlerini yapmaya çalıştım fakat ağzı kitli olduğu için bir şey olsa da çıkaramayacağımı fark ettim ve dişlerini açmaya karar verdim. Dişlerini sımsıkı sıkmıştı. Artık son nefesiydi çocuğun gözleri filan yukarı kaydıydı artık. O can havliyle açtım ağzını çocuğun dili dönmüş arkaya doğru gitmiş nefes alamıyordu. Parmağımı kanca gibi yapıp yukarı çekince çocuk bir çığlık attı ve ağlamaya başladı. O saniyeler o anlarda yaşadığım şeyi kimseye anlatamam. Çok zor bir an yaşadım” dedi.

Kendisinin ilk yardım eğitimi aldığını ve tüm insanların bu eğitimi almaları gerektiğini söyleyen Ocakçı, “Soğukkanlı olmak bu tür durumlarda çok önemli. Ve ilk yardım bilgileri tüm ebeveynlere, sadece ebeveynlere değil tüm insanlara öğretilmeli bu tür hareketler. Bartın Belediyesinde biz bu eğitimleri aldık. Sertifikam da var. Tabi onun da çok büyük faydası oldu. Görsel olarak bize göstermişlerdi. Çocuğun boğazına bir şey kaçınca ne olur göstermişlerdi. Onların da faydasını gördük” ifadelerini kullandı.
Ocakçı eşinin iş yerine ait güvenlik kameralarından olayın yaşandığı anları saniye saniye izlerken minik çocuğun hayatını kurtardığı için büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

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