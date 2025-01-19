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        Dilini ve kulaklarını kestiler!

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ormanlık alanda dili ve kulakları kesilmiş halde bulunan şahıs hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 21:55 Güncelleme: 19.01.2025 - 21:55
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        Dilini ve kulaklarını kestiler!
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        İHA'nın haberine göre; Kocaeli'de 35 yaşındaki İsa Turgut'un başına baltayla vurulduğu, vücudunun çeşitli yerlerinde de kesikler olduğu öğrenildi.

        Olay, akşam saatlerinde Kartepe ilçesi Suadiye mahallesinde meydana geldi. Okçapınar mevkiinde dili ve kulakları kesilmiş halde bulunan 35 yaşındaki İsa Turgut, özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Turgut'un yakınları da hastaneye akın etti. İsa Turgut'un başına baltayla vurulduğu, vücudunun bazı yerlerinde de kesikler olduğu öğrenildi.

        Jandarma ekipleri İsa Turgut'un bulunduğu ormanlık alanda olay yeri incelemesi yaptı. Cumhuriyet Savcısı hastaneye gelerek soruşturmayı yürüttü. Jandarma, zanlı veya zanlıların yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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