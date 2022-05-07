Dini nikahla birlikte yaşadığı kadını öldürdü 0:00 / 0:00

DHA

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, dini nikahla birlikte yaşadığı Mehmet A. (59) tarafından tabancayla vurulan Hülya Elkoca (42), hastanede hayatını kaybetti. Mehmet A., polis ekiplerince gözaltına alındı.



Olay, dün gece Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Hülya Elkoca ile 7 yıldır dini nikahlı olarak birlikte yaşadığı Mehmet A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Mehmet A., tabancayla 1 çocuk annesi Elkoca´ya ateş etti.

Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri geldi. Elkoca, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada ilk müdahalesi yapılan Elkoca, hayati tehlikesi nedeniyle Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Hülya Elkoca, sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Elkoca'nın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından teslim alınıp toğrağa verildi.

Polis ekipleri, Mehmet A.'yı gözaltına alırken, soruşturma sürdürülüyor.