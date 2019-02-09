Bolu'da geçtiğimiz çarşamba günü akşam saatlerinde iddiaya göre, Nihat B. (46),kavgalı olduğu dini nikahlı eşi Huri G. (25) isimli kadınla aralarındaki sorunu çözmek için buluştu. İkili, Nihat B.’nin arkadaşlarının da olduğu otomobile binerek kent merkezinde dolaşmaya başladı.

BACAKLARINA 6 KEZ ATEŞ ETTİ

İHA'da yer alan habere göre aracın arka koltuğuna oturan Nihat B. ve Huri G.’nin arasında bir süre sonra tartışma başladı. Çıkan tartışmanın ardından Nihat B., yanında bulunan silahı çıkararak Huri G.’nin bacaklarına 6 kez ateş etti.

HASTANEYE BIRAKIP KAÇTI

Nihat B. ve yanında bulunan 2 arkadaşı, yaralı olan Huri G.’yi Sağlık Mahallesi’nde bulunan özel bir hastanenin acil servis girişine bıraktıktan sonra hızla kaçtılar. Güvenlik görevlileri ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye taşınan Huri G., ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındı.

KAMERADAN ARAÇ TESPİT EDİLDİ

Hastane yetkililerini ihbarı üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube ekipleri, hastanenin güvenlik kameralarından Nihat B. ve arkadaşlarının içinde bulunduğu otomobili tespit etti. Ekiplerin çalışması sonucu Nihat B. ve 2 arkadaşı Gölyüzü Mahallesi’nde bulunan bir eve düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İHANET İDDİASINDA BULUNDU

Emniyette işlemleri tamamlanan 1'i resmi, 2'si dini nikahlı 3 eşi bulunduğu belirtilen Nihat B., 3 gün süren sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Nihat B., adliyeye getirildiği sırada, “Annelerimiz melektir. Eşlerimiz güldür. Ama Huri G. melek değildir. Kocasını aldatan bir kadındır. Bütün dünyadaki kadınlardan özür diliyorum ama bu kadından özür dilemiyorum" dedi.