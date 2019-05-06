Diş fırçalamak orucu bozar mı? Diş macunu orucu bozar mı? soruları, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte araştırılıyor. Diş sağlığı için günde en az 2 kez dişlerin fırçalanması hekimler tarafından öneriliyor. Peki Ramazan ayında oruç tutarken dişler nasıl fırçalanmalı? Diş fırçalamak orucu bozar mı? Diş macunu orucu bozar mı? İşte Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın resmi sayfasında yer alan cevap...

DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?

Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220). Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.