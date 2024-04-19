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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan, Hollanda'daki Türk toplumu ve STK temsilcileriyle görüştü

        Dışişleri Bakanı Fidan, Hollanda'daki Türk toplumu ve STK temsilcileriyle görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile Hollanda arasında 2008'den bu yana icra edilen Wittenburg Konferansı'nın 10. Toplantısı kapsamında Hollanda'yı ziyaret etti. Lahey kentinde Lahey kentinde Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, daha sonra bu ülkedeki Türk toplumu ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle görüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 21:22 Güncelleme: 19.04.2024 - 21:22
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        Bakan Fidan'dan Hollanda'da temaslar
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda'nın Lahey kentini ziyareti sırasında, bu ülkedeki Türk toplumu ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ile bir araya geldi.

        Bakanlık, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fidan'ın Hollanda'daki Türk toplumu ve STK temsilcileriyle bir araya geldiğini belirtti.

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        Bakan Fidan, Lahey'de Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile görüşmüştü.

        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan ve Rutte, Türkiye-Hollanda ilişkileri, Gazze'deki son durum, Ukrayna'daki gelişmeler ve terörle mücadele konularını ele almıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #hollanda
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