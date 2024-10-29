Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e UNRWA tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Parlamentosu'nun UNRWA'nın ülkedeki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını onaylamasına tepki gösterdi. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail UNRWA'yı hedef almak suretiyle, iki devletli çözümü ortadan kaldırmayı ve Filistin mültecilerinin ana vatanlarına dönüşlerine engel olmayı amaçlamaktadır." denildi.

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Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"İsrail Parlamentosunun, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verilmesi amacıyla attığı adımlar, uluslararası hukuku açıkça ihlal etmektedir.