Diyanet İşleri Başkanlığı Mekke Sorumlusu Ahmet Daştanbek'ten açıklama geldi

Hakkında soruşturma ve inceleme başlatılan Ahmet Daştanbek açıklama yaptı. Saydığı paranın 10 Bin dolarlık sadaka parası olduğunu söyledi.

Daştanbek'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Son günlerde, şahsımla ilgili paylaşılan gerçek dışı ve iftira mahiyetinde birtakım bilgilerin kasıtlı bir şekilde yayılmaya çalışıldığı görülmektedir.

Söz konusu yayınlardaki açıklamalar gerçek digiftira mahiyetinde çarpıtmalardan ibarettir. 2023 yılında, hayırsever bir kişi tarafından Mekke'deki ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi ve sadaka dağıtılması amacıyla Uzman Turizm aracılığıyla 10.000 Amerikan doları gönderilmiştir. 270.000 USD dolar gönderilmesi gibi bir durum söz konusu değildir."

"KOLİ DAĞITIMI SIRASINDA SADAKA OLARAK VERİLMİŞTİR"

"Daha önce disiplinsiz davranışlar nedeniyle Başkanlığımız Mekke Umre Organizasyonundaki görevine son verilen ve sonrasında Uzman Turizm adına çalışmaya başlayan Mehmet Çigaci (taleplerine rağmen göreve tekrar alınması uygun görülmemiş ve bu sebeple şahsıma karşı husumet beslemeye başlamıştır), yanında tanımadığım bir kişiyle birlikte 10.000 USD'yi Umre Koordinasyon Merkezine teslim etmek üzere gelmiştir. Teslim sırasında muhasebe birimi kapalı olduğu için Mehmet ÇIGACI, 'eksik olmasın' diyerek paranın sayılmasını talep etmiş ve bu esnada izinsiz şekilde video kaydı yapmaya başlamıştır. Video çekimi fark edildiğinde kendisi uyanmış, önce video çekmediğini söylemiş, ardından da 'çeksem ne sakıncası var demiştir. Bu konuda bir çekincem olmadığı için videonun silinmesine yönelik kendisine bir telkinim olmamıştır. Zaten kısa bir süre sonra o dönemdeki muhasebe görevlisi büroya gelmiş ve söz konusu meblağın muhasebe hesabina alındığına dair bir tutanak düzenlenmiştir. Bu tutanak Mehmet ÇIĞACI, yanındaki kişi ve muhasebe yetkilisi tarafından imzalanmıştır (tutanak, muhasebe görevlisi tarafından Ankara'ya götürülmüştür. Gönderilen paranın bir kısmı, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere temin edilen yardım kolleri için Hacer Food isimli firmaya ödenmiştir. Bu koller, aynı zamanda Mekke'de görevli sözleşmeli personelle birlikte ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştır. Paranın kalan kısmı da koli dağıtımı esnasında sadaka olarak verilmiştir.