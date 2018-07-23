Diyarbakır'ın Lice ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildi.

DHA'nın aktardığı bilgiye göre, Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Lice ilçesi, Kijikbadem mevkiinde pusu, dinleme, keşif ve gözetleme faaliyeti icra eden Jandarma İç Güvenlik Timi tarafından 23 Temmuz 2018 Pazartesi günü saat 00.25’de bir grup teröristle sağlanan silahlı çatışma neticesinde; 1 terörist, 1 adet M-16 Piyade Tüfeği, 5 adet dolu şarjörü, 1 adet el bombası, 1 adet antitank roketatar mühimmatı, 1 adet roketatar sevk fişeği, 1adet el dürbünü ile birlikte ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı gereğince, ölü olarak etkisiz hale getirilen terörist hakkında adli işlemlere başlanmış olup, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve diğer malzemeler muhafaza altına alınmış, el bombası ve antitank roketatar mühimmatı Patlayıcı Madde İmha Timi marifetiyle emniyetli şekilde yerinde imha edilmiştir.

Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir." denildi.

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