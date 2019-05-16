Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 346 kilogram esrar ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda Lice ilçesinde oturan 2 kişinin elinde bulundurdukları uyuşturucuyu metropol şehirlere sevk etmek amacıyla nakliyeci aradıkları bilgisi alındığı bildirildi.



Şüphelilerin yapılan fiziki takibinde ellerinde bulundurdukları uyuşturucuyu Lice ilçesinin Yolçatı köyü kırsalında nakliye aracına yüklediklerinin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, yapılan takip sonrasında Lice ilçesinin Arıklı köyü yol ayrımında nakliye aracının durdurulduğu, araç içerisinde yapılan aramada, bagaj bölümüne istiflenmiş ve satışa hazır vaziyette 346 kilogram esrar ele geçirildiği belirtildi.



Açıklamada, olayla iltisaklı 2 zanlının gözaltına alındığı, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edildiği kaydedildi.

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