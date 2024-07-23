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        Haberler Gündem Çevre Diyarbakır'da çıkan anız yangını söndürüldü | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'da çıkan anız yangını söndürüldü

        Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çıkan anız yangını, ekiplerin 3 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 02:26 Güncelleme: 23.07.2024 - 02:26
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        Diyarbakır'daki anız yangını söndürüldü
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        Silvan ilçesi Selahattin Mahallesi kırsalındaki bir tarlada dün akşam saatlerinde, anız yangını çıktı. DHA'nın haberine göre; alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.

        İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar da traktörleriyle ekiplere yardım etti.

        DHA'nın haberine göre; ekiplerin 3 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Hasar tespiti ve yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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        #Diyarbakır
        #haberler
        #silvan
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