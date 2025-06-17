Diyarbakır'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk kurtarılamadı

Çermik ilçesinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilmeyen hafif ticari araç, Tepe Mahallesi Çermik Fen Lisesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan S.Y'ye (16) çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

AA'nın haberine göre ağır yaralı olarak Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.