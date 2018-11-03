Yer, Diyarbakır...

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Diyarbakır'da sağ yakalanan teröristin üzerinden patlayıcı çıktı

Diyarbakır’da önceki gün düzenlenen operasyonda sağ olarak ele geçirilen büyükşehirlerde eylem hazırlığında oldukları ortaya çıkan teröristlerin üzerinden çıkan deodorant kutusunda patlayıcı olduğu anlaşıldı.

03.11.2018 - 10:05 | Güncelleme: İHA

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, başta Diyarbakır ili olmak üzere metropol illere eylem yapmak üzere gelen 3 bölücü terör örgütü mensubunun 1 Kasım 2018 tarihinde Dicle ilçesinde sağ olarak yakalandıkları belirtildi.

İHA'nın haberine göre, açıklamada, ‘’Üzerlerinde bulunan, 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 4 adet el bombası, 2 adet saat, 48 adet fünye, 1 adet avo metre, 1 adet el dürbünü, 2 adet cep telefonu, 3 adet sim kart, 5 adet entegre düzeneği, ayrıca deodorant kutusu içerisine yerleştirilmiş 1 adet plastik patlayıcı ve örgütsel dokümanlar ile birlikte sağ olarak ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda adli işlemlere başlanılmış olup, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve diğer malzemeler muhafaza altına alınmış, 4 adet el bombası ve 1 adet plastik patlayıcı, Patlayıcı Madde İmha Timi marifetiyle emniyetli şekilde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir’’ denildi.

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