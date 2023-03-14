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Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır'da traktör devrildi, 8 yaşındaki çocuk öldü
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Diyarbakır'da traktör devrildi: 1 çocuk öldü, 1 kişi yaralandı

Diyarbakır Silvan'da traktörün devrildiği kazada 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, traktörün sürücüsü yaralandı

Diyarbakır'da traktör devrildi, 8 yaşındaki çocuk öldü
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DHA

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Umut Demir (8) hayatını kaybederken, sürücü amcası M.D. ise yaralandı.

DHA'nın haberine göre kaza, dün akşam saatlerinde Silvan ilçesine bağlı kırsal Beypınar Mahallesi'nde meydana geldi. M.D'nin kullandığı traktör, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. M.D. ve yeğeni Umut Demir, devrilen traktörün altında kaldı.

İhbarla kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerin yardımıyla traktörün altından çıkarılan sürücü ve yeğeni, ilk müdahalenin ardından Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Umut Demir, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Umut Demir'in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Vücudunda kırıklar bulunan M.D, tedavi altına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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