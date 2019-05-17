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Diyarbakır'da yol verme kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

DHA

Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı iki komşu köy fertleri arasında yaşanan yol verme kavgasında silahlar konuştu. Köylüler arasında çıkan silahlı kavgada, kavgayı ayırmaya çalışan 46 yaşındaki kadın hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı

diyarbakır

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı Tanoğlu köyü ile Arslanoğlu köyü fertleri arasında yol verme tartışması çıktı, çıkan tartışma köylülerin araya girmesiyle sona erdi. Daha sonra Arslanoğlu köyü fertleri Tanoğlu köyüne gelerek daha önce tartıştıkları kişilere bu kez silah çekerek ateş etti.

Kavgayı ayırmaya çalışan ve açılan ateş sonucunda yaralanan 46 yaşındaki H.K. isimli kadın hayatını kaybetti. Köye kavga için gelen 3 kişi de ateşlenen silahlardan çıkan kurşunlarla yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Dicle Üniversitesi Hastaneleri kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından bölgeye gelen güvenlik kuvvetleri kavganın yaşandığı bölgede incelemede bulunarak olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Güvenlik kuvvetleri daha sonra köylülerin karşı karşıya gelmemesi için güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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