Diyarbakır'daki örtü yangını kontrol altında

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde örtü yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere müdahale etti.

Lice ilçesinin kırsal Tepe Mahallesi yakınlarında örtü yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Büyükşehir, Lice, Hani ve Kocaköy Belediyesi itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kabakaya ve Kutlu bölgesinde etkili olan yangına 8 itfaiye aracı ve 3 arazözle müdahale edildi.

DHA'nın haberine göre, 15 hektarlık alana yayılan yangın, 12 saat sonra kontrol altına alındı. Alevlerin etkilediği bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.