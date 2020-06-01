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Diyarbakır’da polisi şehit ettiği belirlenen şüpheli M.E.C.’nin gözaltındayken sosyal medya hesaplarında yayınlanan görüntüleri üzerine Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklama şüphelinin polise dilinin altında çıkardığı jiletle saldırdığı, detaylı üst araması sırasında şüphelinin direndiği ve bel bölgesinde bir jilet daha bulunduğu kaydedildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şöyle:

“Diyarbakır’da polis memuru Atakan Arslan’ı şehit eden bazı sosyal medya hesaplarında ve internet haberlerinde, 30 Mayıs 2020 günü şehit olan meslektaşımız Polis Memuru Atakan Arslan'ı şehit eden M.E.C. isimli şahsın yakalanması sonrasına ait olduğu bildirilerek çeşitli görüntülerin paylaşıldığının görülmesi üzerine konu hakkında açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

Olayın faili M.E.C. isimli şahıs yakalandıktan sonra ilgili adli birime intikal ettirmek üzere elleri önden kelepçelenmek suretiyle ekip otosuna bindirilmiş, şüpheli şahsın araç hareket halinde iken ağzından çıkardığı jilet ile görevli personelimize saldırması ve tehdit etmesi üzerine görevlilerimizce artan oranda maddi kuvvet uygulanmak suretiyle bahse konu jilet muhafaza altına alınmıştır.

İlgili adli birime intikal ettirilen M.E.C. isimli şüpheli şahsın, ekip otosunda ağzından jilet çıkarmasıyla oluşan makul şüphe nedeniyle, kendisinin ve görevlilerimizin güvenliği sağlamak adına ince arama yapılacağı esnada direnmesi üzerine orantılı güç kullanılarak kıyafetleri çıkartılmış ve iç çamaşırının bel bölümünki lastik kısmında bir adet jilet daha bulunmuştur. Gerçekleştirilen tüm işlemler ve adli inceleme gerçekleştirmek üzere muhafaza altına alınan kesici aletler yakalama arama tutanağında yer almaktadır.

Bazı sosyal medyada hesaplarında paylaşılan görüntü üst arama işlemi esnasında çekilmiş olup konu ile ilgili idari tahkikat, tespit edildikten hemen sonra başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakan Yardımcısı İbrahim Çataklı yaptığı açıklamada, "Hafta sonu şehit olan polis ve askerlerimize başşağlığı dileyemeyenlerin garip bir şekilde polis katiliyle ilgili ortaya attıkları tartışmaları şiddetle reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, insan haklarının korunması ve işkencenin önlenmesine yönelik olarak son 15 yılda devrim niteliğinde idari ve yargısal reformları hayata geçirmiş ve işkenceye sıfır tolerans göstermiştir" diyen Çataklı, "Başta AİHM kararları olmak üzere, ulusal ve uluslararası yargı kararlarında ülkemizde işkence olmadığı açık bir şekilde karar altına alınmış, en son olarak da 2017 ve 2019 yılı Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi raporlarında, iddia edilenin aksine Türkiye’de işkence bulunmadığı raporlanmıştır" dedi.

Çataklı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır’da polisimizi şehit eden katil zanlısının yakalandıktan sonra ilgili adli birime intikali sırasında, ağzından çıkardığı jilet ile görevli personelimize saldırması üzerine, artan oranda maddi kuvvet uygulanmak suretiyle zanlı muhafaza altına alınmıştır.

Gerek şahsın kendine zarar vermesinin engellenmesi, gerekse personelimizin kendi güveniliğinin sağlanması amacıyla ince arama yapılmak istenmiştir. Bu esnada şahsın direnmesi üzerine orantılı güç kullanılarak kıyafetleri çıkartılmış ve iç çamaşırının bel bölümünün lastik kısmında bir jilet daha bulunmuştur. Üst arama işlemi esnasında çekilen bir fotoğrafın sosyal medya hesaplarında paylaşıldığı anlaşılmaktadır. Söz konusu olaya ilişkin tahkikat derhal başlatılmıştır. Diyarbakır valiliğince konuya ilişkin basın bilgilendirmesi yapılmıştır."