AA

Diyarbakır'da Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçenin güneyinde kalan dağlık ve kırsal alanda 8 Ocak'ta başlatılan "Kıran-11 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Tolga Topçuoğlu-01 Narko-Terör Operasyonu" başarıyla tamamlandı.

ÇALILARIN ARASINA GİZLEMİŞLERDİ

Arazide çalılar ve kayalıklar arasına gizlenmiş, üzeri branda, örtü ve çalılarla kapatılmış 28 jelikan bidon ve 36 çuval içerisinde 2 ton 80 kilogram esrar, elektronik tartı ve 2 elek ele geçirildi. Söz konusu esrar ve elektronik tartı muhafaza altına alındı, elekler imha edildi. Tespit edilen teröristlerce kullanılan 2 kış sığınağı kullanılamaz hale getirildi.

EL YAPIMI PATLAYICI DÜZENEĞİ İMHA EDİLDİ

Lice ilçesinin Yolçatı köyü kırsalında kayalıklar arasına gizlenmiş, jelikan bidon içerisine hazırlanmış, üzerinde elektrik kablosu bulunan, 30 kilogram amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanan, hareket ettirmeye hassas düzenekli el yapımı patlayıcı düzeneği uzman ekiplerce güvenli şekilde yerinde imhası gerçekleştirildi.

BAZI MALZEMELERE EL KONULDU

Gerçekleştirilen temas ve adli arama neticesinde, bahse konu sığınak, ağaçlık ve kayalık alanda 2 büyük tüp, 6 küçük tüp, çok sayıda yaşam ve giyim malzemesi bulundu. Ele geçirilen delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, diğer malzemeler yerinde imha edildi.

​​Bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edileceği belirtildi.