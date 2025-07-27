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        Haberler Gündem Diyarbakır Lice'deki yangın 10 saatin ardından kontrol altına alındı

        Diyarbakır Lice'deki yangın 10 saatin ardından kontrol altına alındı

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ziraat arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, yaklaşık 10 saatlik müdahalenin arından kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 08:40 Güncelleme: 27.07.2025 - 08:40
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        Diyarbakır: 10 saat sonra kontrol altında
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        Lice ilçesinde dün saat 09.00 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Saat 12.00 sıralarında Duru, Peçar, Gökçe ve Bağıvar köylerinde henüz belirlenemeyen nedenle ziraat arazisinde başlayıp oranlık alana sıçrayan yangına, 40 Orman İşletme Müdürlüğü personeli, 4 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, askeri birlikler, itfaiye ekipleri ve araçlar sevk edildi.

        Bölgede yaklaşık 10 saat devam eden yangın, helikopter müdahalesiyle de gece saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının yapıldığı bölgede yaklaşık 350 dönüm alan kül oldu.

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