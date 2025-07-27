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        Haberler Gündem Bursa’daki yangın bölgesi dronla görüntülendi; tahliye edilen mahallelere dönüş başladı

        Bursa’daki yangın bölgesi dronla görüntülendi

        Bursa'nın Kestel ilçesinde çıkıp Gürsu ilçesini etkisi altına alan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Bin 765 kişinin tahliye edildiği 3 mahallede, evlere geri dönüş başlarken, yanan bölge dronla havadan görüntülendi. Gece boyu karadan devam eden söndürme çalışmalarına günün ağarmasıyla birlikte, havadan müdahale de başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 08:23 Güncelleme: 27.07.2025 - 10:02
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        Bursa'daki yangın bölgesi dronla görüntülendi
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        Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi yakınlarında dün saat 17.30 sıralarında çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle büyürken, alevler kısa sürede Gürsu ilçesine ulaştı.

        Alevlerin yaklaştığı 170 haneli Karahıdır Mahallesi, AFAD ekipleri tarafından tedbir amaçlı tahliye edildi.

        Mahalledeki bazı evler alevlerden etkilenirken, 220 haneli İğdir Mahallesi de ilerleyen saatlerde boşaltıldı.

        Bölgedeki taş ocakları ve elektrik hatlarında zaman zaman patlamalar yaşanırken, kentin her yerinden görünen alevler, Osmangazi ilçesine doğru ilerleyince, 90 haneli Avdancık Mahallesi de tahliye edildi.

        Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada, 480 haneli 3 mahalledeki bin 765 vatandaşın güvenli şekilde tahliye edildiği belirtildi.

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        Tahliye edilen vatandaşların konaklaması için Vakıf Bera Kent Parkı hazırlanırken, Büyükşehir Belediyesinin mobil hastanesi hazır bulunduruldu. Vatandaşların gıda ve su ihtiyacı da Büyükşehir ve Yıldırım belediyeleri tarafından karşılandı.

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        200’ÜN ÜZERİNDE HAYVAN KURTARILDI

        İğdir Mahallesi’ndeki Gürsu Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki hayvanlar ile mahallelerdeki küçük ve büyükbaş hayvanlar ve Gürsu’daki mesire alanında bulunan farklı türdeki tavus kuşları ile muhabbet kuşları, kanaryalar, keklikler, papağanlar, bıldırcınlar ve sülünler de HAYTAP gönüllüleri ve ilçe belediye ekipleri tarafından yangın bölgesinden tahliye edildi.

        VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

        Bursalılar gece boyunca yangın bölgesi için seferber oldu. Vatandaşlar yardım malzemeleriyle yangın bölgesine adeta akın ederken, beton mikserleri ile bölgeye su taşındı. Çevre mahallelerdeki çiftçiler de traktörlerinin ilaçlama tankerlerine doldurdukları suyla söndürme çalışmalarına destek verdi. Öte yandan motokuryeler de yangın bölgesine gece boyunca içecek ve yiyecek götürdü.

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        BAKAN URALOĞLU YANGIN BÖLGESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

        Doğancı Tüneli’nin açılışını yapmak üzere Bursa’da bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.

        Orman Bölge Müdürlüğü’nde kurulan koordinasyon merkezinde açıklama yapan Bakan Uraloğlu, havanın çok sıcak olması ve bazı bölgelerde rüzgarın etkisiyle, yangının kısa sürede yayıldığını belirterek, Kestel ve Gürsu tarafındaki yangının yaklaşık 100-110 hektar alanda etkili olduğunun tespit edildiğini söyledi.

        Bakan Uraloğlu, hava kararıncaya kadar, 13 hava aracının da etkin şekilde yangına müdahale ettiğini söyledi.

        ÇEVRE İLLERDEN TAKVİYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Söndürme çalışmalarında 41 kurumdan 1800 personel ve 700 iş makinesi görev alırken, İstanbul, Yalova, Balıkesir ve Bilecik yangınında görev yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de takviye olarak bölgeye sevk edildi.

        Gece boyunca karadan devam eden söndürme çalışmalarıyla yangının enerjisi ve yayılma kuvveti düştü, tahliye edilen 3 mahalledeki bin 765 kişi de evlerine dönmeye başladı.

        Lokal olarak süren alevlere müdahale uçak ve helikopter desteğiyle sürerken, yangın bölgesi dronla havadan görüntülendi.

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