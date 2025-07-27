Yağış yok, sıcaklık yüksek! İşte yangınların yaşandığı illerdeki hava durumu!
Meteoroloji'den yapılan son hava tahminine göre bugün ülkemizin büyük bölümünde yağış beklenmiyor. Orman yangınlarıyla boğuşan Bursa'da ise 38 dereceye, Karabük'te de 40 dereceye kadar çıkacak sıcaklığın etkili olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıklar iç kesimlerde de 1 ila 3 derece artıyor. İşte illerimizde beklenen hava durumu..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerine göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Ağrı ile Van’ın kuzeydoğusunun yerel gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIKLAR TEKRAR ARTIYOR
Hava sıcaklığının, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın da genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Orman yangınlarıyla boğuşan Bursa'da ise 38 dereceye, Karabük'te de 40 dereceye kadar çıkacak sıcaklığın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Fotoğraf: AA