Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Gürsu İpekyolu Mahallesi'ndeki Gürsu TOKİ Konutları ile Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi arasında bulunan bölgede, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.​​​​​​​

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ALEVLER OSMANGAZİ İLÇESİNE İLERLİYOR

Bursa’nın Kestel ilçesinde başlayıp, Gürsu ilçesine sıçrayan orman yangını Osmangazi ilçesine bağlı Avdancık Mahallesi’ne doğru ilerlerken, 140 haneli mahalle tedbir amaçlı boşaltılıyor. DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Avdancık Mahallesi Muhtarı Ahmet Toparlak, alevlerin mahalleye 1 kilometre mesafeye kadar yaklaştığını belirtti.

BURSA VALİLİĞİ: YANGININ İLERLEDİĞİ AVDANCIK MAHALLESİ’NDE TAHKİMAT SAĞLANDI

Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada ise Gürsu ilçesindeki 2 mahallenin güvenli şekilde tahliye edildiği, alevlerin ilerlediği Avdancık Mahallesi’nde de tüm önlemlerin alındığı belirtilerek, şu ifadeler yer verildi:

"Gürsu ilçemizin kırsal Karahıdır Mahallesi güvenli şekilde tahliye edilmiş, yangın yerleşim alanına ulaşmadan kontrol altına alınmıştır. İğdir Mahallesi de güvenli şekilde boşaltılmış olup, ekiplerimiz yangının mahalleye sıçramasını önlemek amacıyla sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Yangının ilerlediği Avdancık Mahallesi’nde tahkimat sağlanmış, müdahale ekiplerimiz alanda aktif görev yapmaktadır."

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gürsu ilçemizin kırsal mahallelerinde devam eden orman yangınları kapsamında yürütülen tahliye çalışmaları sonucu, Karahıdır 170 hane, 708 vatandaş, İğdir 220 hane, 600 vatandaş, Avdancık 90 hane, 457 vatandaş, toplam 480 hane, 1765 vatandaşımız güvenli şekilde tahliye edilmiştir. Yangın söndürme çalışmaları 1163 personel ve 496 araç ile aralıksız sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi. ORHANELİ’DEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI Bursa'nın Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde çıkan orman yangını, 10 saat sonra kontrol altına alındı. Yangının enerjisinin düşürüldüğü ve tehlike boyutunun bulunmadığı kaydedildi. İSTANBUL İTFAİYESİ DESTEK İÇİN BURSA'YA GİTTİ İstanbul itfaiyesi, Bursa’da meydana gelen orman yangınına müdahale için 7 araç ve 25 personelden oluşan ekibi ile yangın alanına gitti. KÖYLÜLER TRAKTÖRLERLE EKİPLERE YARDIM EDİYOR Yangını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi sürerken, vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor. Bölgede yerleşim yerlerinin tehlike altında olduğu bildirildi. Yangını sömdürmekte seferber olan köylüler traktörlerle ekiplere yardım ediyor. MOTO KURYELER SEFERBER OLDU Bursa'da yangının yayılmasıyla müdahale zorlaşmaya başladı. Bunun üzerine şehirdeki moto kuryeler yangın alanına su taşımak için seferber oldu.

BAKAN URALOĞLU YANGIN BÖLGESİNDE Bu sırada vatandaşlar, rüzgarın etkisiyle büyüyerek üzerlerine doğru yönelen alevlerden kaçtı. REKLAM Yangınla ilgili Kestel Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi'nde yaşanan yangınla ilgili söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "Ağlaşan Mahallesi ve civarda ikamet eden vatandaşların yetkililerce yapılan uyarılara riayet etmelerini ve olası tüm duyurulara karşı gerekli tedbirleri almalarını rica ediyoruz." denildi. Rüzgarın etkisiyle Gürsu ilçesine doğru ilerleyen yangın nedeniyle tedbiren kırsal Karahıdır Mahallesi'nin tahliye edilmesine başlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, beraberindeki Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile yangın bölgesine giderek incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldı. '3 ilimizde 4 yangında sorun kalmadı' Haberi Görüntüle KÖYLER TAHLİYE EDİLMEYE BAŞLANDI Bursa'da çıkan orman yangını nedeniyle Gürsu'da bazı köylerin tahliye edildiği belirtilirken Karahıdır ve İğdir köylerinin alevler altında olduğu bildirildi. BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal medyadan yapılan duyuruda şöyle dendi:

Bursamızın GÜrsu ve Kestel ilçelerinde devam eden orman yangını nedeniyle, rüzgârın da etkisiyle kentimizde kül yağışı gözlemlektedir. Piknik yapılmaması ancak dikkatli olunması önemlidir. Vatandaşlarımızdan ricamız; sıcak havaya rağmen, mümkün olduğunca cam ve kapıların kapalı tutulması, balkon ve dış mekânlarda yanıcı materal bulundurulmaması, golunum yolu hassasiyeti olan kişilerin maske kullanması, gerekmedikçe dışarı çıkılmaması, ormanlık alanlara yaklaşılmaması ve gözlemlenen herhangi bir riskin ivedilikle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi, kül yağışı gören vatandaşlarımızın, bu durumun şehir merkezinde aktif bir yangın olduğu anlamına gelmediğini bilmeleri önemlidir. Gelişmeler oldukça resmi kanallarımızdan bilgi verilecektir. ATHENA KONSERİ YARIDA KESİLDİ Bursa’da Orhaneli ile Kestel- Gürsu hattında çıkan ve söndürme çalışmaları devam eden orman yangınları, kentteki etkinlikleri de etkiledi. Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 63’üncüsü düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali kapsamında, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen Athena Grubu’nun konseri, yangınlar nedeniyle yarıda kesildi. Grubun solisti Gökhan Özoğuz, sahneden yaptığı açıklamada, “Bursa’daki yangın nedeniyle konseri sonlandırmamızı söylediler. Sakin bir şekilde alanı boşaltın” ifadelerini kullandı. Ardından grup sahneden ayrıldı.

KARABÜK-ANKARA YOLU ÇİFT YÖNLÜ KAPATILDI Karabük'te 4 gündür devam eden orman yangını karayoluna yaklaştı. Karabük-Ankara karayoluna gidiş ve geliş güzergahında ulaşım kapatıldı. Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar köyünde başlayan ve Ovacık ilçesinin köylerine sıçrayarak ilerleyen orman yangını, Karabük Merkez’e bağlı Cumayanı Armağan Mahallesi’ne kadar ulaştı. Yangının mahalleye yaklaşması üzerine bölge tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangının ilerleyişi nedeniyle Karabük-Ankara karayolu üzerindeki Kardemir Kavşağı’nda emniyet güçleri, çift yönlü olarak sivil araç geçişlerine izin vermiyor. Alevlerin, Cumayanı mevkisinde karayoluna kadar ilerlediği görüldü. Mahalle çevresinde yaşayan vatandaşların yanı sıra bölgede bulunan büyükbaş hayvanların da güvenli bölgelere taşındığı görüldü. Hayvanların bir kısmı, olay yerine getirilen bir tır dorsesine yüklenerek bölgeden uzaklaştırıldı. FOTO: DHA Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ekipleri ve güvenlik güçlerinin yanı sıra çok sayıda gönüllünün katılımıyla yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için yoğun bir mücadele veriliyor.

Yangının rüzgarın etkisiyle zaman zaman yön değiştirirken ekipler karadan söndürme çalışmalarına devam ediyor. Bölge halkı ise yetkililerin yönlendirmelerine uymaları konusunda uyarıldı. BAKAN URALOĞLU'NDAN YENİ AÇIKLAMA Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Karahıdır ile İğdir köyleri boşaltıldı. Yangınla ilgili hiç bir yalanan vatandaşımız yok. Gürsu TOKİ'yi tehdit eden bir durum yok" dedi. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ndeki koordinasyon merkezinden Bursa'daki yangınları takip eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bütün kamu ve kuruluşları sahaya gerekli müdahaleleri yapıyor. Havanın çok sıcak olması ve bazı bölgelerde rüzgarın etkisiyle de yangın yayıldı. Ancak, Orhaneli tarafındaki yangın ciddi şekilde daraltıldığı konusunda mesafe kat edildiğini söyleyebilirim. İnşallah kısa sürede arkadaşlarımızla beraber sonuç alma gayreti içerisindeyiz. Kestel ve Gürsu tarafındaki yangının 110 hektar civarında bir alanda etkili olduğunu kabaca tespit ettik. Elbette net rakamlar yangından sonra açıklanacaktır. Hava kararana kadar 13 tane hava aracımızın etkin bir şekilde müdahale etti. Ancak hava karardıktan sonra hava araçlarıyla bir müdahale söz konusu olmuyor" dedi.

"İKİ KÖYÜMÜZÜ TEDBİR AMAÇLI BOŞALTTIK" Yerleşim noktalarında risk almama adına bir talimat verdiklerini belirten Uraloğlu, "Karahıdır ile İğdir köyleri boşaltıldı. Yangının ulaştığını, birkaç tane evin etkilendiğini ama orada alınan önlemler sayesinde önüne geçildi. 700 civarında vatandaşımız oradan tahliye edildi. Oradan yangın biraz daha batı yönünde rüzgarın etkisiyle ilerleyerek iyidir köyüne doğru ulaştı. Orayı da vatandaşımız tahliye etti. Gerekli önlemler alındı. Şu an halihazırda mücadele devam ediyor. Alevlerin sıçraması söz konusu değil. Sabah gün ağarmasıyla hava araçları müdahale etmeye devam edecek. Bu şekilde yangın daha fazla yayılmadan, daha fazla zarar vermeden bütün kurumların katkısıyla, koordinasyonuyla kontrol altına alıp, söndüreceğiz" diye konuştu. "SAHADA 500'ÜN ÜZERİNDE PERSONEL VAR" Bakan Uraloğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: "Sahada 500'ün üzerinde görevli personel olduğunu özellikle söylemek isterim. 750'nin üzerinde yangına müdahale edebilecek araçların var. Yakın illerde özellikle kamu kurumlarında olan arazözünden su taşıyabilecek araçlarına kadar koordine ettik. Sabaha kadar da onların bölgeye intikal etmesini sağlayarak inşallah yangını daha da büyümeden bu şekilde söndürülmüş oluruz. Yaralanan ne bir personelimiz ne de bir vatandaşımız var. Bize bununla ilgili bir bilgi gelmedi. İnşallah da yaralanan olmaz."

Karabük-Ankara yolunun alevlerden dolayı kapatıldığını, ancak tekrar trafiğe açıldığını belirten Uraloğlu, "Riskten dolayı Eskişehir istikametinden gelip otoyol bağlantısını da yine kapatmıştık. Çünkü oraya kadar geldi halen de o kapalılık devam ediyor. Duruma göre açmış olacağız" diye konuştu. TOKİ'Yİ TEHDİT EDEN BİR DURUM YOK" Gürsu'daki TOKİ konutlarına yangına ulaştığı veya oranın ciddi risk altında olduğuyla ilgili yoğun bilge geldiğini belirten Uraloğlu, "Şu an için net olarak şunu söyleyebilirim. Oraya ulaşmış bir yangın yok. Birinci derecede bir tehdit yok. Biz de yakından takip ediyoruz. Orada bir tahliye de yok" şeklinde konuştu. Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir. KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş’ta akşam saatlerinde çıkan orman yangını devam ediyor. Rüzgarın hızının saatte 25 kilometreye çıktığı bölgede alevler ilerleyerek bölgedeki evlere de sıçradı. 3 ev yanarken, yaralanan olmadı. Risk altındaki 18 ev de tedbir amaçlı tahliye edildi. Alevlerin kontrol altına alınması için 300 personel, 7 ilk müdahale aracı, 14 arazöz, 8 su tankı ve 15 iş makinesi ile söndürme çalışmaları sürdürülüyor. Öte yandan hava kararmadan önce ise 2 helikopter de alevlere müdahale etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da 6 araçla söndürme çalışmalarına destek verirken, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de bölgeye giderek incelemelerde bulundu. ELAZIĞ Elazığ’ın Sivrice ilçesine bağlı Dikmen köyü kırsalında 25 Temmuz’da çıkan örtü yangınına ilişkin Valilik’ten yapılan açıklamada, “Yangının en kısa sürede kontrol altına alınması için ekiplerimiz yoğun bir mücadele yürütmektedir” denildi. Örtü yangını, 25 Temmuz’da öğleden sonra Sivrice ilçesine bağlı Dikmen köyü kırsalında çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Sarp ve kayalık bölgede çıkan yangın bölgesine, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 arazöz, 1 greyder, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 15 orman işçisi, 5 orman muhafaza memuru ve 4 teknik elemandan oluşan ekip sevk edildi. VALİLİK: GECE NEDENİYLE HAVA ARAÇLARI KULLANILAMIYOR Elazığ Valiliği’nden yapılan açıklamada, yangına ayrıca İl Özel İdaresi, Sivrice Belediyesi, jandarma ve köy halkının da desteğiyle müdahale edildiği belirtilerek, “İlimiz Sivrice İlçesi Dikmen Köyü'nde, 25.07.2025 tarihinde köy yerleşim biriminde çıkan yangına, ilk andan itibaren Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 2 arazöz, 1 greyder, 2 ilk müdahale aracı ve 1 dozer ile 15 orman işçisi, 5 orman muhafaza memuru ve 4 teknik elemandan oluşan ekip müdahale etmektedir. Ayrıca İl Özel İdaresi, Sivrice Belediyesi, jandarma ve köy halkının da destekleriyle yangına müdahale sürdürülmektedir. Yangın, seyri itibarıyla müdahale imkânı bulunmayan sarp ve kayalık bölgede devam etmektedir. Köy yerleşim alanlarını tehdit edebilecek durumlara karşı gerekli tüm önlemler alınmıştır. Gece olması nedeniyle hava araçlarının kullanımı mümkün olamamakta; yangının en kısa sürede kontrol altına alınması için ekiplerimiz yoğun bir mücadele yürütmektedir” denildi.