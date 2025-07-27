Orman yangınlarında son durum! Karabük'te 18 köy ve 50 mahalle tahliye edildi!

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, 5. gününde söndürülmeye çalışılıyor.

AA'da yer alan habere göre Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda çarşamba günü saat 14.42'de çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Zaman zaman alevlerin ve dumanın arttığı bölgede, rüzgarın etkisiyle yayılan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, Kızılay, jandarma, belediyeler, DSİ, il özel idareleri, Kardemir ve sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği yangını söndürme çalışmalarında 2 uçak ve 23 helikopter yer alıyor. Ayrıca bölgeye yangın yönetim aracı da konuşlandırıldı.

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Öte yandan, merkez ilçeye bağlı Cemal Ovası köyü ile Cumayanı köyündeki bir mahalle tahliye edildi. Yangın nedeniyle boşaltılan köy sayısı 18'e, mahalle sayısı ise 50'ye yükseldi.

Karabük Valiliği, Karabük-Ankara kara yolunun trafik güvenliği açısından ikinci bir duyuruya kadar çift yönlü ulaşıma kapatıldığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, trafik akışının Karabük-Yenice kara yolu üzerinden sağlanacağı belirtildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çarşamba günü Ovacık ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını bildirmişti. MERSİN'DE YANGIN SÜRÜYOR Mersin'in Silifke ilçesinde dün çıkan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan orman yangınına müdahale devam ediyor. Çadırlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün başlayan yangının tamamen söndürülmesi için ekiplerin çalışmaları sürdü. Gece çalışmalara ara veren söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başladı. Büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın nedeniyle Çadırlı ve Bahçederesi mahallelerindeki bazı ev, kümes ve ahırlar zarar gördü. Vatandaşlardan Mehmet Eser, gazetecilere, Bahçederesi Mahallesi'ndeki ev ve bahçesinin yandığını, 25 kümes hayvanının da telef olduğunu söyledi.

Emre Kılıç da mahallenin tahliye edilmesi nedeniyle dün evindeki eşyaları güvenli bölgeye taşıdığını, alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alınmasının ardından ikametine döndüğünü anlattı. 4 MAHALLE TEDBİREN TAHLİYE EDİLDİ Çadırlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanın 3 noktasında dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, alevlere 8 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı, 110 kara aracı ve 526 personele müdahale edilmişti. Yangının etkili olduğu Çadırlı, Bahçederesi, Kocapınar ve Kırtıl mahalleleri tedbiren boşaltılmış, dumandan etkilendikleri için hastaneye kaldırılan 4'ü personel 8 kişiden 7'si taburcu edilmişti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Silifke'deki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıklamıştı. DİYARBAKIR'DA SON DURUM Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Kırsal Duru Mahallesi'nde sabah saatlerinde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.