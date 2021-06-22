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HaberlerGündem3. SayfaTERÖERE BASKIN! Son dakika: Hainlerin finans kaynağına dev operasyon
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Terör örgütünün uyuşturucu finans kaynağına dev operasyon: 105 gözaltı kararı

Son dakika haberleri... Uyuşturucu imal ve ticareti ile terör örgütü PKK'ya finans sağlayan şüphelilere yönelik en kapsamlı operasyonda, Diyarbakır merkezli 5 ilde 105 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için 136 adrese düzenlenen operasyona bin 200 personel katıldı

TERÖERE BASKIN! Son dakika: Hainlerin finans kaynağına dev operasyon
Terör örgütünün uyuşturucu finans kaynağına dev operasyon
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DHA

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca sabah saatlerinde 'Narko-terör finans-2' operasyonu başlatıldı. Diyarbakır merkezli İstanbul, Ankara, Adana, Aydın illerini kapsayan 136 ayrı adreste jandarma özel harekat, jandarma komando ve jandarma narkotik ekiplerinden oluşan 1200 personelin katılımıyla 105 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon sürüyor.

Diyarbakır'ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerinde uyuşturucu imal ve ticareti yaparak elde ettikleri gelirle terör örgütü PKK'ya finans sağlayan şüphelilere yönelik düzenlenen en kapsamlı operasyon olduğu bildirildi.

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