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        Haberler Gündem Teyit Diyarbakır Valiliği'nden "yangın bölgesinde darp" iddialarına yalanlama

        Diyarbakır Valiliği'nden "yangın bölgesinde darp" iddialarına yalanlama

        Diyarbakır Valiliğince, bazı sosyal medya hesapları ile basın yayın organlarında yer alan "anız yangını bölgesinde bir gencin darbedildiği" iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 17:51 Güncelleme: 23.06.2024 - 17:52
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        Valilikten "yangın bölgesinde darp" iddialarına yalanlama
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        Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan anız yangınında 15 kişi hayatını kaybetti.

        Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, dün Köksalan ve Yazçiceği mahallelerinde arazi yangınında hayatını kaybeden vatandaşların taziyesine katıldı.

        Taziye sırasında valiye tepki gösteren bir gencin valinin korumaları tarafından darp edildiği iddia edildi.

        Sosyal medyada paylaşılan iddiaların ardından Diyarbakır Valiliği'nden açıklama geldi.

        Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ile basın yayın organlarında yer alan "Yangın bölgesinde valiye, 'yalan söylüyorsunuz' diyen genç darbedildi" iddiasının kesinlikle gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

        Vali Ali İhsan Su'nun dün Köksalan ve Yazçiceği mahallelerinde Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasında yaşanan arazi yangınında hayatını kaybeden vatandaşların taziyesine katıldığı aktarılan açıklamada, Su'nun, taziye programı sırasında ailelerin acılarını paylaştığı, gerekli destek ve yardımların sağlanması için çalışmaların sürdüğünü ifade ettiği kaydedildi.

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        Açıklamada, şunlar yer aldı:

        "Ziyaret esnasında taziye yerinde bulunan bir vatandaş tepkili söylemlerde bulunmuş, cenaze yakınları da yapılan bu tepkinin kendilerine yönelik bir hakaret olduğunu dile getirmişler, taziye yerinde bu şekilde söylemlerin doğru olmadığını ifade etmişlerdir. Sayın Valimizin korumaları ile S.Ç. arasında herhangi bir darp olayı yaşanmamıştır. Devletimiz, tüm kurumlarıyla yangında mağdur olan vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecektir. Yaşanan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

        NE OLMUŞTU?

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi'nde 20 Haziran gecesi iddiaya göre, anız yakılması sonucu yangın çıkmış rüzgarın da etkisiyle alevler Mardin'in Mazıdağı ilçesi kırsal Yücebağ ile Yetkinler mahallelerine doğru ilerlemişti.

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        Yerleşim yerlerine de sıçrayan yangında 15 kişi yaşamını yitirmişti.

        Yangında ayrıca 556 küçükbaş ölmüş, 250 yaralı hayvan da sahiplerinin rızasıyla Et ve Süt Kurumu'na kesime gönderilmişti.

        Diğer bir iddia göre ise yangının elektrik tellerinden kaynaklı olarak çıktığı öne sürülmüştü. İddiarın asılsız olduğunu belirten Dicle Elektrik yetkilileri, yagnının elektrik iletim hatlarından kaynaklandığını iddia eden kişi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtmişti.

        Taziye sırasında da bir gencin Diyarbakır Valisi'ne tepki gösterdiği ve ardından darp edildiği iddia edilmişti.

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        #Diyarbakır Valiliği
        #anız yangını
        #taziyede darp iddiası
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