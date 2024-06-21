Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında ölenlerden 2 kişinin cenazesi defnedildi

Yangında yaşamını yitiren Mazhar Demir ve Sinan Deviren'in cenazeleri yakınları tarafından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak ilçeye bağlı kırsal Yücebağ Mahallesi mezarlığına getirildi.

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Burada kılınan cenaze namazının ardından cenazeler gözyaşları içerisinde yan yana toprağa verildi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde dün saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın, Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine doğru ilerlemiş, ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu söndürülmüştü.