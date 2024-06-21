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        Son dakika haberi Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangını: 2 ölü

        Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan anız yangınına müdahale ediliyor. Geniş alana yayılan alevlerin içerisinde kalan 2 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 01:17 Güncelleme: 21.06.2024 - 01:59
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        Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangını: 2 ölü
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        Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki alanlarda çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü.

        EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

        Yangına müdahale için Diyarbakır ve Mardin'den AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

        HAYATINI KAYBEDENLER VAR

        AA'nın haberine göre; Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, anızdan kaynaklı bir yangın çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

        "Otlar ve anız birlikte yanarak çok geniş alana yayılmış. Maalesef 2 vatandaşımız da bu yangın içerisinde kalarak hayatını kaybetti. Şu anda tüm ekiplerimiz yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor. Ben de alandayım. Jandarma Komutanımız, kaymakamız, ekiplerimiz hepimiz alandayız. Şu anda söndürme çalışmalarını koordine içerisinde yürütüyoruz."

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