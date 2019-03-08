Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı bir yandan terör örgütü PKK ve finans kaynağı uyuşturucuya yönelik operasyonlarına aralıksız devam ederken, tarihi eser kaçakçılarına yönelikte operasyonlarını sürdürüyor.

Mehmet Kayahan'ın haberine göre, Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, Yenişehir İlçesi’nde 3 kişinin tarihi eser tabloyu satmak müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı. Konuyla ilgili zaman kaybedilmeden çalışma başlatıldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ve Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, 5 kişi suçüstü yakalandı.



IRAK ULUSAL MÜZESİ'NİN DAMGASI VAR

Tarihi eser kaçakçılarının üzerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda, papirüs kağıdının üzerine resmedilmiş “Çıplak kadın ve erkek” figürleri bulunan, tablonun arkasında İngilizce olarak “Çıplak katil, bu şaheser Picasso eseri olup bizim tarafımızdan gösterime sunulmuştur” yazısı bulundu bildirildi.



Irak Ulusal Müzesi’nin mührü bulunan 78x51 ebatındaki tablonun, ön kısmında Pablo Picasso’ya ait olduğu belirtilirken imzasın bulunduğu belirtildi.



TABLOYU 1,5 MİLYON TL SATMAYA ÇALIŞTIĞI ÖĞRENİLDİ



Tablonun kaç yıllık olduğu ve fiyatının ne kadar olduğunun belirlenmesi için incelenmek üzere Dicle Üniversitesi gönderildi. Üniversitede yapılan ilk incelemenin ardından Ankara Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne gönderildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.