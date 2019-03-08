- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı bir yandan terör örgütü PKK ve finans kaynağı uyuşturucuya yönelik operasyonlarına aralıksız devam ederken, tarihi eser kaçakçılarına yönelikte operasyonlarını sürdürüyor.
Mehmet Kayahan'ın haberine göre, Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, Yenişehir İlçesi’nde 3 kişinin tarihi eser tabloyu satmak müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı. Konuyla ilgili zaman kaybedilmeden çalışma başlatıldı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ve Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, 5 kişi suçüstü yakalandı.
IRAK ULUSAL MÜZESİ'NİN DAMGASI VAR
Tarihi eser kaçakçılarının üzerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda, papirüs kağıdının üzerine resmedilmiş “Çıplak kadın ve erkek” figürleri bulunan, tablonun arkasında İngilizce olarak “Çıplak katil, bu şaheser Picasso eseri olup bizim tarafımızdan gösterime sunulmuştur” yazısı bulundu bildirildi.
Irak Ulusal Müzesi’nin mührü bulunan 78x51 ebatındaki tablonun, ön kısmında Pablo Picasso’ya ait olduğu belirtilirken imzasın bulunduğu belirtildi.
TABLOYU 1,5 MİLYON TL SATMAYA ÇALIŞTIĞI ÖĞRENİLDİ
Tablonun kaç yıllık olduğu ve fiyatının ne kadar olduğunun belirlenmesi için incelenmek üzere Dicle Üniversitesi gönderildi. Üniversitede yapılan ilk incelemenin ardından Ankara Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne gönderildiği öğrenildi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.