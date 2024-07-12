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        Haberler Gündem Teyit DMM'den Bakan Fidan'ın Kuzey Makedonya ziyaretine ilişkin iddialarına açıklama

        DMM'den Bakan Fidan'ın Kuzey Makedonya ziyaretine ilişkin iddialarına açıklama

        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "'Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya ziyaretinde hiçbir Türk partisi mensubuyla görüşmedi' iddiası doğru değildir" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 21:28 Güncelleme: 12.07.2024 - 21:28
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        DMM'den Kuzey Makedonya açıklaması
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        DMM, sosyal medya ve bazı yayın sitelerinde yer alan 'Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya ziyaretinde hiçbir Türk partisi mensubuyla görüşmedi' iddialarının doğru olmadığını bildirdi. Yapılan paylaşımda, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 13 Haziran 2024 tarihinde Kuzey Makedonya’da düzenlenen Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında katılımcılara hitap etmiş, hükumet ve devlet başkanlarının yanı sıra bölge ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla istişarelerde bulunmuştur" denildi.

        'GÖRÜŞTÜĞÜ TÜRK İSİMLER'

        Ayrıca Fidan'ın, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) Başkanı Tahsin İbrahim, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı, Hak ve Demokrasi Hareketine mensup Milletvekili Salih Murat, Hak ve Demokrasi Hareketine mensup Süleyman Baki ile özel olarak görüşmeler gerçekleştirdiği ifade edildi.

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        #DDM
        #Kuzey Makedonya
        #hakan fidan
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