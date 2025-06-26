DMM'den, kendilerini Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri gibi tanıtan dolandırıcılara karşı uyarı - Güncel haberler

DMM'den, kendilerini Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri gibi tanıtan dolandırıcılara karşı uyarı - Güncel haberler

DMM'den, kendilerini Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri gibi tanıtan dolandırıcılara karşı uyarı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Hazine ve Maliye Bakanlığı veya bağlı kuruluşları adına vatandaşlara ulaşarak kendilerini yetkili gibi tanıtan dolandırıcılara karşı uyardı

Anadolu Ajansı Giriş: 26.06.2025 - 19:02 Güncelleme: 26.06.2025 - 19:05 facebook

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