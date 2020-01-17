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Son dakika... İTÜ Rektörü Prof. Karaca, Doğa Koleji ile ilgili devir işlemlerinin tamamlandığını, öğretmenlerin maaş ödemelerinin yapıldığını bildirdi.

BAKAN SELÇUK: GÖREVİMİZ GEREĞİ TAKİP EDİYORUZ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Doğa Koleji'nde öğretmenlere maaş ödenmediği iddiasıyla ilgili bugün yaptığı açıklamada "Bunlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın dışındaki bazı işlemler. Ama biz görevimiz gereği takip ediyoruz. O konuyla ilgili çözüm süreci çok hızlı bir şekilde yürüyor" diye konuşmuştu.

SERHAT ÖZEREN YÖNETİM KURULU BAŞKANI OLDU

Doğa Koleji'nde yaşanan krizin ardından İTÜ Vakfı arasında yapılan görüşmeler sona erdi. İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre, Asist Öğretim Kurumları Anonim Şirketi'nde devir işlemi önceki gün gerçekleşti, dün tescillendi.

Saçaklıoğlu ailesi şirketin yönetiminden ayrılırken, şirketin yönetimine tek isim girdi. Aynı zamanda İTÜ Geliştirme Vakfı Başkanı olan Serhat Özeren Asist Öğretim Kurumları'nın Yönetim Kurulu Başkanı oldu.



