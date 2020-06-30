Doğa'ya takipsizlik

Kenan Butakın kbutakin@haberturk.com

İstanbul Barosu'na kayıtlı avukatlardan Murat Sadak, iki çocuğunun da öğrenim gördüğü okulun yönetim kurulu üyeleri ile görev ihmali olan MEB yetkilileri hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Yapılan suç duyurusunda kolej yönetimindekilerin örtülü kazanç aktarımı yaptıkları iddia edilmişti.

Suç duyurusunda, şüphelilerin "İhmal suretiyle görevi kötüye kullanma, nitelikli dolandırıcılık ve örtülü kazanç aktarımı" suçlarını işlediği ileri sürülüp, "Yetkililerin yegane amaçlarının para toplamak olması, toplanan paraların ise eğitime yönelik olarak öğrenciler için kullanılmak yerine farklı iş sahalarına aktarılması neticesinde müvekkillerimizin velisi oldukları çocukların eğitim gördüğü Doğa Kolejinde verilen hizmette ciddi aksamalar ve sorunlar yaşanmaya başlamıştır" ifadeleri kullanılmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunun ardından soruşturma tamamlandı. Başsavcılığın kovuşturmaya yer olmadığına dair kararında, "Müştekilerin şikayetine konu olayın, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu'nda yürütülen dosya ile aynı konuya ilişkin olduğu ve müştekinin şikayet dilekçesinde belirttiği üzere bu dosya üzerinden soruşturma konusu hakkında takipsizlik kararı verildiği" ifadeleri yer aldı.

Takipsizlik kararına şöyle devam edildi: "Şikayete konu olayla ilgili olarak daha önce soruşturma yürütüldüğü ve takipsizlik kararı verildiği, somut olaya konu şikayetin mükerrer kayıt olduğu değerlendirilmekte ve Başsavcılığımızca tekrar soruşturma açmayı gerektirecek herhangi bir suç unsurunun bulunmadığı anlaşılmaktadır."