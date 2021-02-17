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HaberlerGündemGüncelDoğan Cüceloğlu'nun cenaze programı belli oldu - Haberler
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Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun cenaze programı belli oldu

Psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun (83) cenaze programı belli oldu. Alınan bilgiye göre Cüceloğlu, yarın Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek

Doğan Cüceloğlu'nun cenaze programı belli oldu - Haberler
Doğan Cüceloğlu'nun cenaze programı belli oldu
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AA

İstanbul Beşiktaş'taki evinde ölü bulunan Cüceloğlu için Afet Yolal Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılınacak.

AA'nın haberine göre, çok sayıda kitabı bulunan Cüceloğlu, öğrencilere, öğretmenlere, ebeveynlere ve iş insanlarına yönelik seminer, konferans ve atölye çalışmaları düzenledi.

Kişisel gelişim kitapları ve bilimsel makalelerinde Türk insanının düşünce, duygu ve davranışlarını inceleyen Doğan Cüceloğlu'nun kaleme aldığı kitapları şunlar:

"Var mısın?", "Öğretmenim Bir Bakar Mısın?", "Evlenmeden Önce", "Geliştiren Anne-Baba", "Derviş'in Aklı", "Gerçek Özgürlük", "İçimizdeki Çocuk", "İletişim Donanımları", "Başarıya Götüren Aile", "Savaşçı", "Mış Gibi Yetişkinler", "Mış Gibi Yaşamlar", "Korku Kültürü", "Onlar Benim Kahramanım", "Öğretmen Olmak, Bir Can'a Dokunmak", "Bir Kadın Bir Ses", "İçimizdeki Biz", "İnsan Ve Davranışı", "İnsan İnsana", "İnsan İnsana sohbetler 1"

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