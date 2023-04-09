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Doğanşehir'de depremzede esnaf için konteyner çarşının ilki tamamlandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, Sivas Belediyesi'nce yapılan 4 konteyner çarşıdan birinin kurulumu tamamlandı

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AA
  • Doğanşehir'de depremzede esnaf için çarşı kuruldu

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Malatya'nın Doğanşehir ilçesine koordinatör olarak görevlendirilen Sivas Valisi Yılmaz Şimşek öncülüğünde, depremzedelerin yaralarının sarılması için çalışmalar devam ediyor.
  • Doğanşehir'de depremzede esnaf için çarşı kuruldu
  • Doğanşehir'de depremzede esnaf için çarşı kuruldu

    Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde iş yerleri yıkılan esnafın ticaretini sürdürebilmesi için Sivas Belediyesi'nce kurulan 58 konteynerin bulunduğu çarşı tamamlandı.
  • Doğanşehir'de depremzede esnaf için çarşı kuruldu
  • Doğanşehir'de depremzede esnaf için çarşı kuruldu

    Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden en çok zarar gören yerlerden birisinin de Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olduğunu söyledi.
  • Doğanşehir'de depremzede esnaf için çarşı kuruldu
  • Doğanşehir'de depremzede esnaf için çarşı kuruldu

    İlçedeki 14 bin yapıdan yaklaşık 7 bininin yıkılmış ya da ağır hasarlı olduğunu belirten Şimşek, Doğanşehir'de depremlerde 142 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.
  • Doğanşehir'de depremzede esnaf için çarşı kuruldu
  • Doğanşehir'de depremzede esnaf için çarşı kuruldu

    Vali Şimşek, Sivas ekibi olarak ilk depremden bu yana ilçede olduklarını ve ikinci depreme de burada yakalandıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

    "Depremin ilk anlarına ve üzücü tablosuna şahit olduk. O günden beridir de çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Devletimizin gücüyle, milletimizin desteğiyle, yerel yöneticilerimizle ve bakanlarımızla yaraları sarmaya, depremin izlerini kaldırmaya gayret ediyoruz. Milletimiz bu süreçte büyük birlik ve beraberlikle dayanışma örneği sergiledi. Vatandaşlarımız adeta buraya bir seferberlik ruhuyla yardım gönderdi. Bu vesileyle onlara da teşekkür ediyorum."
  • Doğanşehir'de depremzede esnaf için çarşı kuruldu
  • Doğanşehir'de depremzede esnaf için çarşı kuruldu

    Şehrin ekonomisini canlandırmaya çalıştıklarını vurgulayan Şimşek, esnaf çarşılarına önem verdiklerine işaret ederek, şunları söyledi:
  • Doğanşehir'de depremzede esnaf için çarşı kuruldu

    "İlçe genelinde 4 esnaf çarşısı planladık. Şu anda da bunlardan birisinde beraberiz. Bu çarşı 58 dükkandan oluşuyor ve Sivas Belediyesince kuruldu, kurulumu tamamlanmış durumda. İnşallah birkaç güne kadar esnaflarımız burada faaliyete başlamış olacak. Geçen gün de kurasını çektik. Burada vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarına yönelik esnaflarımız olacak. Kasaptır, markettir, restorandır, ayakkabıcıdır, kuafördür, berberdir bu şekilde temel ihtiyaçlara yönelik dükkanlar açılacak. Hem şehrimiz biraz canlanmış hem de hayat biraz normalleşmiş olacak. Onun dışında 3 noktada daha konteyner çarşılar planlandı. Bunların da altyapısı bitti. Önümüzdeki günlerde de bunlar faaliyete geçecek. Tüm bu çarşılarda yaklaşık 200 esnaf yer alacak."
  • Doğanşehir'de depremzede esnaf için çarşı kuruldu

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