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HaberlerGündemÇevreMETEOR! Son dakika: Doğu Karadeniz'de meteor heyecanı! Ankara'da da görüldü
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Doğu Karadeniz'de meteor heyecanı! Geceyi gündüze çevirdi

Türkiye'nin özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki illerin yanı sıra Ankara, Kayseri, Tokat'ta da gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlattığı belirtilen ışık hüzmesi heyecan yarattı.

METEOR! Son dakika: Doğu Karadeniz'de meteor heyecanı! Ankara'da da görüldü
DHA

Sosyal medyada paylaşımda bulunanlar yaşananları göktaşı (meteor) düşmesi olarak nitelendirirken, o anlar da anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Dün gece saat 22.57´de yurdun özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi´ndeki Ordu, Samsun, Trabzon, Giresun'un yanı sıra Yozgat, Çorum, Çankırı, Tokat, Kayseri, Kırıkkale ve Ankara illerinde gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ışık hüzmesi heyecan yarattı.

Bazı bölgelerde gökyüzü bir anda ışık hüzmesi ile aydınlandı. Birçok kişinin göktaşı düşmesi ve şimşek çakması olarak da değerlendirdiği doğa olayı, sosyal medyada görüntülerin yer almasıyla gündeme oturdu.

Birçok ilin semalarında görülen doğa olayı güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

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