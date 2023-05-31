Doğu Karadeniz'deki 5 ilin 'Mavi Yol'u belirlendi

Yani diğer bölgelere nazaran Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Bolaman ile Yalıköy ve Perşembe ilçesinin dalış turizmi için çok daha uygun alanlar olduğunu belirledik. Buralarda gerekirse suyun altı zenginleştirilerek, farklı yapılar yerleştirilerek dalış turizmine daha uygun hale getirilebilirler. Bu bölgede irili ufaklı çok nehirler var.